GEN-Z विवाद पर कंगना का पलटवार, बोलीं- हमने वही सिखाया जिससे मिली शोहरत, अब तुम भी करके देख लो

Kangana Ranaut Responds to Trolls: अपने हालिया बयान पर मचे विवाद के बीच भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने युवाओं को वही सीख दी है, जिससे उन्हें सफलता, सम्मान और पहचान मिली है.

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अपने विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने ट्रोलर्स को जवाब दिया

उन्होंने कहा कि बच्चों को वही सीख दी जो उन्हें सफलता और सम्मान तक लेकर आई

कंगना ने कहा कि अगर किसी को उनकी बात पसंद नहीं है तो वह अपनी राह चुन सकता है

इससे पहले जेन-जी और विरोध प्रदर्शनों पर दिए बयान को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी

एक्ट्रेस kangana ranaut को भला कौन नहीं जानता है, इन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़ एक फिल्में दीं. इनकी शानदार एक्टिंग के लाखों लोग दीवाने हैं. अभिनेत्री होने के साथ-साथ वो राजनीति में भी बतौर भाजपा सांसद सक्रिय हैं. कंगना अपनी बातों को बेबाक होकर रखती हैं. ऐसे में वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं. अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को मीडिया के साथ बातचीत में ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि बच्चों को वही सलाह दी, जिसे सीखकर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं.

समाज में सम्मान-

कंगना रनौत ने कहा, “देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, परिवार के बच्चों को शिक्षा देते हैं, वहीं बातें मैंने सभी को कहीं हैं, जिस चीज से हमें सफलता, समाज में सम्मान, ओहदा, दौलत और शोहरत मिली, वही बातें तो हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ और नियम हैं और दूसरों के बच्चों के लिए दूसरे.

उन्होंने अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए बताया कि हमने बच्चों को वही बोला, जो घर के बच्चों से कहते हैं. उन्होंने कहा, “हम सभी अपने घर के बच्चों से वही कहते हैं, जो आज आपके सामने कमरे में कह रहे हैं और अगर इससे उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति है, तो फिर कर सकते हैं, जो उन्हें करना है, फिर, देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में किस मुकाम तक पहुंचते हैं. मैंने वही बोला जो अभी तक अनुभव किया है, किसी और के अनुभव की बातें तो शेयर नहीं कर सकते हैं, अगर किसी को ये बात अच्छी लगती है, ठीक है. नहीं, तो वे वह कर सकते हैं, जो उन्हें करना हो.”

क्या था पूरा मामला-

बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ युवा पीढ़ी जेन-जी और छात्र प्रदर्शनों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा या रील्स बनाने और विरोध प्रदर्शनों के तौर-तरीकों पर कड़ा ऐतराज जताया था. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और युवा वर्ग ने उन्हें घेर लिया और उनके पुराने वीडियो भी वायरल होने लगे थे, विरोध बढ़ने के बाद कंगना ने एक और वीडियो जारी कर सफाई दी कि उनका उद्देश्य पूरी पीढ़ी का अपमान करना नहीं था बल्कि केवल सड़क पर अशोभनीय व्यवहार करने वालों की आलोचना करना था. ( input-आईएएनएस)