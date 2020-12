नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने होमटाउन से निकलकर कंगना अब मुंबई शहर में वापस आ गई हैं और मंगलवार को उन्होंने मुंबा देवी और श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की. कंगना ने ट्वीट (Kangana Ranaut Twitter) कर कहा, “मैं अपने प्रिय शहर मुंबई लौट आई, जहां खड़ी होने के लिए मुझे शत्रुता का सामना करना पड़ा. आज मैं मुंबा देवी और श्री सिद्धिविनायक जी के पास गई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. मैं सुरक्षित और लोगों का प्यार महसूस कर रही हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.” Also Read - कंगना रनौत ने इस अनोखे अंदाज में किया क्रिसमस विश, कहा- जो सिर्फ हिंदू त्यौहारों के...

कंगना के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर एक्ट्रेस से नेता बनीं उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने उनपर निशाना साधा और पूछा सिर पर चोट लगी है क्या? उर्मिला ने कंगना के ट्वीट के जवाब में लिखा- ‘मेरे प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए?, इस औरत के सिर पर चोट लगी थी क्या.’

“for standing up for my beloved city Mumbai “ 🤔🤔🤔

बाईंच्या डोक्यावर अपघात झाला आहे का हो भाऊ…😂😂😂

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) December 29, 2020