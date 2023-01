Kangana Ranaut : कंगना रनौत की डेढ़ साल बाद हुई Twitter पर वापसी, आते ही एक्ट्रेस ने कर दिया ऐसा ट्वीट

Kangana Ranaut : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनके चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है. अपनी अपकमिंग फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज से पहले कंगना रनौत की ट्विटर पर वापसी हो गई है. करीब डेढ़ साल तक ट्विटर पर कंगना का अकाउंट सस्पेंड रहने के बाद मंगलवार को उसे फिर से बहाल कर दिया गया. माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर एक्ट्रेस की वापसी के साथ ही फैंस के रिएक्शन भी सामने आने लगे है. उन्होंने हाल ही में अपनी अगली फिल्म ‘इमरजेंसी’ की शूटिंग पूरी की है. मंगलवार को कंगना के ट्विटर से पोस्ट किया गया, ‘सभी को नमस्कार, यहां वापस आना अच्छा लग रहा है.’

पोस्ट शेयर किए जाने के तुरंत बाद, कुछ मशहूर हस्तियों सहित कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में कंगना का स्वागत किया. उनके फैंस भी उनके साथ शामिल हुए और इस अवसर का जश्न मनाया. पोस्ट के बाद मणिकर्णिका स्टारर कंगना ने ‘इमरजेंसी’ के बिहाइंड द सीन का एक वीडियो भी शेयर किया और बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई है. कंगना ने कहा, ’20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में मिलते हैं.’ मई 2021 में कंगना का ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘बार-बार उल्लंघन के लिए स्थायी रूप से निलंबित’ कर दिया गया था.