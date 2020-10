नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने आगामी फिल्म ‘थलाइवी’ की शूटिंग का एक और शेड्यूल पूरा कर लिया है. अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा किया, जिसमें वह तमलिनाडू की पूर्व सीएम जयललिता के रुप में दिखाई दे रही हैं. Also Read - क्या कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण पर किया कटाक्ष? इशारों में कह दी बड़ी बात

उन्होंने ट्वीट में कहा, "जया मां के आशीर्वाद से थलाइवी का एक और शेड्यूल पूरा हो गया है. कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है. लेकिन एक्शन और कट के बीच कुछ भी नहीं बदलता है. पूरी टीम का शुक्रिया."

इस ट्वीट के कमेंट में हालांकि लोग ज़्यादा खुश नहीं नज़र आए. एक यूजर ने लिखा- ‘सुशांत की मौत का फायदा उठा रही हो वो भी सेल्फ मार्केटिंग के लिए. पहले इंसानियत लाओ’. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘कंगना की हर फिल्म्स को बॉयकॉट करो. इसका इरादा महाराष्ट्र को डिफेम करने का है’.

So basically you are a BJP stooge for creating footprint in TN ?

Self marketing with the support of SSR really Shame, have some humanity first

— Nikhil Thomas (@NikhilThomas11) October 11, 2020