नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपने तीखे तेवर और बयानों से सुर्खियां बंटोरने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है. 'मणिकर्णिका' फेम कंगना ने इस बार ट्विटर को 'हिंदूफोबिक' और 'एंटीनेशनल' प्लेटफॉर्म करार दिया है. उन्होंने कहा कि भारत में इस माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. अभिनेत्री ने अपने विचारों को एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया, जिसमें वह अपने पिता के साथ दिखाई दे रही हैं.

उन्होंने तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "पिता के साथ मेरी एक दुर्लभ तस्वीर, जिसमें हम किसी बात पर सहमति जताते नजर आ रहे हैं. हालांकि, किसी को याद नहीं है वो कौन सी बात थी. खैर सुनने में आ रहा है कि सरकार शायद ट्विटर पर बैन लगाने वाली है. भारत में ऐसा होने की जरुरत भी है. हमें इस तरह के 'हिंदूफोबिक' और 'एंटीनेशनल' प्लेटफार्म की जरुरत भी नहीं है.

A rare picture of my father and me finally agreeing on something…. even though non of us remember what it was 🌹

BTW there is a buzz that government might ban twitter, go for it INDIA…

We don't need Hinduphobic, antinational platforms to gag us. pic.twitter.com/k9hvgVNeSz

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 13, 2020