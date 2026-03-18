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Kangana Ranaut Sarke Chunar Teri Controversy Statement

'चीप पब्लिसिटी के लिए सारी हदें पार', 'सरके चुनर तेरी' विवाद पर कंगना रनौत ने कहा-फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल शर्म ही नहीं

अभिनेत्री Kangana Ranaut ने ‘सरके चुनर तेरी’ गाने को लेकर उठे विवाद पर फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने इसे 'चीप पब्लिसिटी' बताते हुए कहा कि ऐसी चीजों पर इंडस्ट्री को शर्म आनी चाहिए.

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Kangana Ranaut On KD: The Devil: बॉलीवुड अभिनेत्री Kangana Ranaut एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में ‘सरके चुनर तेरी’ गाने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर तीखा हमला बोला है.

कंगना ने किया तीखा हमला

फिल्म ‘केडी: द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी’ विवाद पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना ने बॉलीवुड पर तीखा हमला बोला और कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सस्ती पब्लिसिटी और ध्यान खींचने के लिए सारी हदें पार कर चुकी है. पूरे देश में इस तरह के गानों की आलोचना हो रही है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री को कोई शर्म नहीं आ रही है.

परिवार के साथ टीवी और फिल्में नहीं देख सकते

उन्होंने कहा, ”ऐसे गाने कोई नई बात नहीं हैं, क्योंकि लोग बचपन से इस तरह का कंटेंट सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका असर ज्यादा साफ दिखने लगा है. हिंदी सिनेमा पर कुछ हद तक नियंत्रण जरूरी है. मेरा मानना है कि आज के समय में परिवार के साथ बैठकर टीवी या फिल्में देखना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कंटेंट में अश्लीलता और डबल मीनिंग बढ़ता जा रहा है.”

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हालात बिगड़ते जा रहे हैं

कंगना ने सुझाव दिया कि सेंसर बोर्ड और नियमों को और सख्त किया जाना चाहिए ताकि दर्शकों को साफ और परिवार के साथ देखने लायक कंटेंट मिल सके. पहले भी इस तरह के कंटेंट पर कुछ हद तक रोक लगाई गई थी, लेकिन अब फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं.

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‘सरके चुनर तेरी’ पर विवाद

दरअसल, यह पूरा विवाद गाने ‘सरके चुनर तेरी’ को लेकर शुरू हुआ, जिसमें नोरा फतेही और संजय दत्त नजर आए. गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके बोल और डांस स्टेप्स की आलोचना हुई. कई लोगों ने इसे अश्लील बताया. मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने भी इस गाने की आलोचना करते हुए इसे ‘गीत लेखन का नया निचला स्तर’ करार दिया.

यूट्यूब से हटा गाना

विवाद बढ़ता देख मेकर्स ने गाने को यूट्यूब से हटा दिया. साथ ही इस गाने को नए वर्जन के साथ तैयार करने का फैसला लिया, जिसमें गाने के बोल बदले जाएंगे, ताकि किसी की भावनाएं आहत न हों. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह नया गाना कब तक रिलीज होगा, लेकिन मेकर्स इसे जल्द ही दर्शकों के सामने लाने की कोशिश में हैं.

इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गाने को लेकर नोटिस जारी किया. आयोग ने गाने में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर चिंता जताई और इस पर जवाब मांगा.

(इनपुट एजेंसी)