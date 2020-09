कंगना ने मुंबई और मुंबई पुलिस पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से कर दी और मुंबई पुलिस को पुलिस बल के नाम पर शर्मनाक धब्बा बता दिया था. जिसके बाद से बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. अभिनेत्री दिया मिर्जा ने लिखा, “मुंबई मेरी जान, मैंने यहां 20 साल काम किया है. यहीं रही हूं. जब 19 साल की थी, तभी यहां आ गई थी. इस शहर ने मुझे बाहें खोलकर स्वीकार किया है और मुझे सुरक्षित रखा है.” Also Read - कंगना ने संजय राउत को दी चुनौती, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, रोक सको तो रोक लो

अभिनेता रितेश देशमुख ने लिखा, "मुंबई हिस्दुस्तान है."

अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने व्यक्त किया, “मैं दिल्ली की लड़की हूं और बीते पांच सालों से मुंबई में रह रही हूं. मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि ये बहुत सेफ सिटी है और मुंबई पुलिस सबसे ज्यादा मददगार है.”

अभिनेता सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कहा, “मुंबई . यह शहर तकदीरें बदलता है. सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी. ”

अभिनेत्री मानवी ने कहा, “सिटी ऑफ च्वाइस, इससे बेहतर और कोई जगह नहीं, मुझे मुंबई से प्यार है.”

गायिका रेखा भारद्वाज ने लिखा, “मैं हमेशा से कहती हूं, आई लव आमची मुंबई.”

Dear @KanganaTeam Mumbai is the city where your dream of becoming a Bollywood star has been fulfilled, one would expect you to have some respect for this wonderful city. It’s appalling how you compared Mumbai with POK! उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला 😡 https://t.co/FXjkGxqfBK

— Renuka Shahane (@renukash) September 3, 2020