Pathaan: 'पठान' का जश्न मना रहे फैंस से कंगना रनौत ने कहा- 'गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम'

Kangana Ranaut : बॉलीवुड ‘किंग खान’ यानी शाहरुख खान की धमाकेदार वापसी से फैंस काफी खुश हैं. दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर उनकी फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इस बीच कंगना रनौत ने शाहरुख खान की ‘पठान’ को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गईं. कंगना रनौत ने शुक्रवार अपने कई ट्वीट में शाहरुख खान की ‘पठान’ के बारे में बात की. बुधवार को रिलीज के बाद कंगना ने ‘पठान’ की तारीफ की थी. हालांकि अब उन्होंने यूटर्न लेते हुए ‘पठान को नफरत पर प्यार की जीत’ बताने वालों से सवाल किया.

बता दें कि शाहरुख खान की पठान ने ओपनिंड डे पर 106 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई की. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पठान की तारीफ करते हुए लिखा, ‘पठान उन सभी का जवाब है, जो पूछते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो देश का नेतृत्व कौन कर सकता है?’ यूजर्स को जवाब देते हुए और पठान के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में कंगना ने कहा,’जो लोग पठान को नफरत पर जीत का दावा बता रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं लेकिन किसके प्यार के ऊपर किसकी नफरत? उन सभी लोगों के लिए जिनकी उम्मीदें हाई हैं… पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है… गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम… जय श्री राम.’