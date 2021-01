kangana Ranaut Scared of Night Shift after Nepotism see Dhaakad Release Date- अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि कलाकारों के लिए नेपोटिज्म के बाद एक और सबसे बुरी चीज है नाइट शिफ्ट से गुजरना. कंगना ने रविवार की देर रात ट्वीट किया, “नेपोटिज्म और फिल्म माफिया के अलावा एक कलाकार के लिए सबसे भयानक बात नाइट शिफ्ट है.” Also Read - Dhaakad Release Date: कंगना ने ‘धाकड़’ अंदाज में किया फिल्म रिलीज का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

उन्होंने कहा, "जब सूरज उगता है तो आप सोते हैं, शरीर की घड़ी और भोजन का चक्र पलट जाता है. पहली कुछ रातों में मुझे भूख कम लगती है और फिर यह खराब हो जाता है. हम्म्मम मेरे शरीर के अनुकूल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं."

Apart from nepotism and movie mafia most awful thing about being an actor is night shifts.When sun rises you sleep, body clock and food cycle goes for a toss. First few nights I feel loss of appetite and disoriented. Hmmmm waiting for my body to adapt, what's the news on twitter?

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 17, 2021