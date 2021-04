Kangana Ranaut gives glimpse of spacious balcony of Mumbai home in these new pics: बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आझकल सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ वो अक्सर अपनी कमाल की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है. फैंस उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे हैं. Also Read - कंगना का सुझाव- अगर आपको नहीं पता कि नवरात्रि पर क्या करना है, तो अपनी मां की पूजा करें

कंगना (Kangana Ranaut) ने इन तस्वीरों में सफेद साड़ी पहनी हुई है औऱ बेहद स्टाइलिश लुक में काला चश्मा लगा कर रखा हुआ है. इस दौरान एक्ट्रेस ने रेड लिपस्टिक और साथ ही गोल्डन ज्वैलरी पहना हुआ है. साड़ी के साथ कंगना (Kangana Ranaut) ने कैरी 10 हजार डॉलर का फंकी क्लच पकड़ा हुआ है जिसकी खुब चर्चा हो रही है. बता दें कि इस क्लच की कीमत केवल 7500 रुपये है. Also Read - सूर्यवंशी के बाद Kangana Ranaut की Thalaivi की रिलीज डेट भी टली, एक्ट्रेस ने कहा- 'जब थिएटर खुलेंगे...'



कंगना (Kangana Ranaut) ने जो साड़ी पहनी है वो साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी है जिसे पर गोल्डन जरी का काम हुआ है. कंगना ने अपनी इन तस्वीरों के एक कैप्शन में लिखा, ‘वो मजा कहां वस्ल-ए-यार में, लुत्फ जो मिला इंतजार में, फिक्र-ए-आशियां, हर खिजा में की आशियां जला हर बहार में.’

बात करें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आने वाली फिल्मों की तो जल्द ही वो फिल्म ‘थलाइवी’ में दिखाई देंगी. इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने खूब सराहा है.’थलाइवी’ के अलावा कंगना (Kangana Ranaut) ‘तेजस’ और ‘धाकड़’ जैसी फिल्मों में भी जल्द नजर आने वाली हैं.