Kangana Ranaut Shared Jungle Safari Video: बॉलीवुड की क्वीन कंगना रौनत (Kangna Ranaut) इन दिनों अपने फिल्म 'धाकड़' (Dhaakad) की शूटिंग से ब्रेक लेकर जंगल सफारी पर निकल पड़ी हैं. दरअसल कंगान इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं, ऐसे में वैलंटाइंस डे के मौके पर एक्ट्रेस ने अपने लिए कुछ वक्त निकाला और जंगल सफारी की मजा लेने वहां के मशूहर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहुंच गई.

कंगना ने अपना यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इस लवली संडे को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी पर निकली, एक बड़े मेल टाइगर के साथ कुछ खूबसूरत जानवरों को देखा, शानदार झीलों और खूबसूरत नजारों ने मेरी सांसें ले लीं। इस अद्भुत दिन के लिए यहां MPTourism और वन विभाग को धन्यवाद। वास्तव में एक अद्भुत दिन था, धन्यवाद।'

On this lovely Sunday went on safari in Satpura Tiger Reserve, saw some gorgeous animals along with a big male tiger, spectacular lakes and scenery took my breath away. Thank you @MPTourism and forest department here for this amazing day, had a wonderful time indeed, thank you 🙏 pic.twitter.com/IIvhH1UbxV

