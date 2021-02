kangana Ranaut Shares Action Fighting Video From scene from dhaakad movie Releasing in October- बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म ‘धाकड़’ के लिए मेहनत करने वाली पूरी टीम की सराहना की. अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर कोयले की खदान में हुए एक्शन सीन की एक वीडियो शेयर की, क्लिप में वह सीन की रिहर्सल करती दिखाई दे रही हैं. Also Read - Priyanka Chopra के पति के डोले-शोले देखकर इम्प्रेस हुए रणवीर सिंह, बोले- ओहो जीजू....

उन्होंने ट्वीट में लिखा, "ये मेरे टीम के लिए सराहना ट्वीट है. कोयले की खदान में एक्शन शूट के लिए इन्होंने लगभग महीनें भर से तैयारी की. मैं अपने अतिथि के रूप में एक आलसी रिहर्सल के लिए अपने चीफ रजी घाई के साथ पिछले कुछ दिनों से इस स्थान पर रह रही हूं."

अभिनेत्री ने खदान से क्रू मेंबर की तस्वीरें भी शेयर कीं, वहीं एक वीडियो में कंगना को अपने एक्शन निर्देशकों से एक्शन सीन का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है.

View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

रजनीश रजी घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कंगना एजेंट अग्नि की भूमिका निभाएंगी. यह फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगी.