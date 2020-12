Kangana Ranaut Shares Bikini Photo And Gets Trolled: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने बयानों से सनसनी मचाने वाली ये अदाकारा इस बार अपनी एक तस्वीर की वजह से खबरों में हैं. कंगना ने दरअसल सोशल मीडिया हैंडल्स से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो बिकिनी (Kangana Ranaut Bikini Pic) में नज़र आ रही हैं. इस फोटो को पोस्ट करते ही लोगों ने कंगना की जबरदस्त क्लास लगा दी. ट्विटर पर लोगों ने कंगना (Kangana Ranaut Trolled) को खूब ट्रोल किया. Also Read - कंगना को मिली रहीं रेप और जान से मारने की धमकियां? एक्ट्रेस ने VIDEO शेयर कर कहा- किसान आंदोलन में आतंकवादियों...

बता दें कि कंगना की ये तस्वीर मेक्सिको की एक आइलैंड की है. इस फोटो में समंदर के तरफ रुख करके ब्लैक बिकिनी पहने नज़र आ रही हैं. कुछ लोगों ने तो उन्हें भारतीय संस्कृति का भी पाठ पढ़ा दिया. उनकी नजरों में जो कंगना लगातार देश की संस्कृति की बात करती हैं, उन्हें बिकनी में फोटोज शेयर नहीं करनी चाहिए. यहां देखें कुछ ट्वीट्स:

Mam such photo is not necessary ,your ancestors are from “Mewar” dynasty of Rajasthan.Bravery is in mind.we know you are a brave woman.

— Dr.D.S. Janu (@DharamveerJanu) December 23, 2020