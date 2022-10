Kangana Supports Urfi: बॉलीवुड की हॉट क्वीन कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट की दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर ट्रोलर्स की क्लास लगा दी है. इन तस्वीरों को शेयर कर एक्ट्रेस ने महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करने वालों पर तंज कसा है. एक्ट्रेस ने उन बोल्ड न्यूड ब्रालेट टॉप की तस्वीरें शेयर कर अपनी बात रखी, जिनमें वो खुद बुरी तरह ट्रोल हुई थीं. एक्ट्रेस के इन कमेंट्स को पढ़कर कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस उर्फी जावेद की तरफ इशारा कर रही हैं.Also Read - Student Of The Year को पूरे हुए 10 साल, करण जौहर ने तीनों स्टार को बताया अपने बच्चे कहा 'I love You'

महिला क्या पहनती है या क्या पहनना भूल जाती है… पूरी तरह से उसकी पसंद है. आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है.’ एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इशारों में चुटकी लेते हुए अगली तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि मैंने अपना पक्ष रखा है. मैं अभी ऑफिस जा रही हूं. अलविदा.’ Also Read - Uorfi Javed Bold Video: उर्फी ने पहनी आधी शर्ट...कोई सपने में भी न सोचे ऐसा फैशन..लोग बोले-काश! अंडे मारने का ऑप्शन होता

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

क्या उर्फी का समर्थन किया?

कंगना रनौत के इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने भी फैंस के बीच तहलका मचा दिया है. लोग सोच रहे हैं कि एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों लिखा है. एक्ट्रेस कंगना रनौत के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि एक्ट्रेस ने इस कमेंट से उर्फी जावेद का सपोर्ट किया है.कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी में बिजी हैं. जो अगले साल 2023 में रिलीज होगी. Also Read - तारक मेहता की 'सोनू' पर चढ़ी है खुमारी, पानी में मस्ती के बाद ओपन शर्ट में शीशे के सामने दिखाया फिगर