Kangana Ranaut Share Pictures From Movie Jayalalithaa See Actress Transformation: बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बहुत ही जल्द अपनी सबसे बड़ी फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) लेकर आ रही हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस को और जयललिता (Jayalalithaa) के चाहने वालों के कई सारे उम्मीदे हैं. बता दें कि 'थलाइवी' (Thalaivi) मशहूर एक्ट्रेस और पूर्व सीएम जयललिता (Jayalalithaa) के फर बनी फिल्म है. ऐसे में कंगना (Kangana Ranaut) ने फिल्म का ट्रेलर आने से पहले अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका लुक कमाल का लग रहा है.

बता दें कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म थलाइवी (Thalaivi) का ट्रेलर 23 मार्च को रिलीज हो रहा है और इसी दिन एक्ट्रेस का जन्मदिन है. ऐसे में वो अपने जन्मदिन पर फैंस को ये खास तोहफा दे रही हैं. ट्रेलर आउट होने के पहले कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो जयललिता (Jayalalithaa) के फिल्मी लुक को कॉपी करती हुई नजर आ रही हैं.

कंगना (Kangana Ranaut) ने अपनी पोस्ट के साथ लिखा है, ‘थलाइवी का ट्रेलर लॉन्च होने में एक दिन बाकी है. इस एपिक बायोपिक की शूटिंग में 20 किलो वजन बढ़ाना फिर कुछ ही दिनों में कम करना ही अकेला चैलेंज नहीं था जिसे मैंने फेस किया, कुछ घंटों में इंतजार खत्म हो रहा है, जया हमेशा के लिए आपकी होंगी’.

कंगना (Kangana Ranaut) ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह रेट्रो आउटफिट्स के साथ जयललिता (Jayalalithaa) के आइकॉनिक लुक में दिख रही हैं. ‘थलाइवी’ (Thalaivi) को डायरेक्टर एएल विजय डायरेक्ट कर रहे हैं. बता दें इसके अलावा कंगना (Kangana Ranaut) पास ‘धाकड़’ और ‘तेजस’ जैसी फिल्में हैं जिनपर वो काम कर रही हैं.