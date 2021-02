Kangana Ranaut shares still from her upcoming film ‘Dhaakad’: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी और बयानबाजी के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. इस बार कंगना अपनी आगामी फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) को लेकर ख़बरों में हैं. बीते कई दिनों से कंगना की यह फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म में कंगना पॉवर पैक्ड और एक्शन अवतार में नज़र आने वाली हैं. अब कंगना ने फिल्म ‘धाकड़’ से जुड़ी कुछ और तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें लोग उनके इंटेंस लुक की तारीफ कर रहे हैं. Also Read - किसे देखकर शर्म से लाल हुईं Malaika Arora? Valentine के मौसम में इश्क की खुमारी तो नहीं?

दरअसल कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर (Kangana Ranaut Twitter) हैंडल से फिल्म की कुछ फोटोज शेयर की हैं. फोटो में कंगना रनौत हाथ में बंदूक लिए लिए नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों से यह साफ जाहिर है कि इस फिल्म में कंगना का फुल एक्शन दिखने वाला है. यही नहीं उन्होंने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए एक तगड़ा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, ”वह उसे अग्नि कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि वह मौत की देवी भैरवी का रूप है. #Dhaakad.’ Also Read - Valentine Week 2021 Bollywood Films: Veer-Zaara से लेकर Raanjhanaa तक, वेलेंटाइन वीक पर अपने प्यार के साथ देखें ये रोमांटिक फिल्में

बता दें कि कंगना इन दिनों फिल्म से जुड़ी या फिल्म सेट से तस्वीरें और वीडियोज खूब शेयर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया था जिसमें वो हाथों में तलवार लिए नज़र आ रही थीं.

View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

बताते चलें कि इस स्पाई-एक्शन फिल्म में कंगना एक स्पेशल एजेंट अग्नि के रोल में दिखाई देनी वाली हैं.