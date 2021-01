नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पिछले कुछ समय से खूब सुर्ख़ियों में हैं. सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली कंगना को बीते रविवार को बोर हो रही थीं और बोरियत दूर करने के लिए उन्होंने अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को चिढ़ाने का फैसला किया. अभिनेत्री ने खुद और स्वरा की तस्वीर वाले एक कोलाज को रिट्वीट किया. दोनों गोल्डन सारी और सफेद ब्लाउज में दिख रही हैं और दोनों हार पहने हुई हैं. जिस तस्वीर को कंगना ने रिट्वीट किया, उसमें कंगना की तस्वीर के ऊपर ‘क्लास’ और स्वरा की तस्वीर के उपर ‘क्रैस’ लिखा हुआ है. Also Read - तमन्ना भाटिया का ये Workout Video है आपके लिए Monday Motivation, फिट बॉडी-परफेक्ट फिगर

रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, “ये सब क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है.” जल्द ही, नेटिजन्स ने टिप्पणी करना शुरू कर दी कि कैसे कंगना ने रविवार के मनोरंजन के लिए तैयारी कर ली है. कंगना ने जवाब दिया, “हां, एक उबाऊ दिन था, तो सोचा, थोड़ा स्वरा जी को छेड़ा जाए.”

स्वरा ने भी जवाब दिया, “आपकी बोरियत दूर करने के लिए मदद करने में खुशी होती है .. आप जानती हो कि मैं आपसे प्यार करती हूं.” यही नहीं स्वरा के इस रिप्लाई के बाद कंगना ने भी ट्वीट करते हुए लिखा- ‘तुम मुझे हर समय ट्रोल करती रहती हो. फिर मैंने सोचा चलो आज तुम्हारे साथ कुछ मस्ती की जाए. मुझे ख़ुशी है कि तुमने इसे राइट स्पिरिट से लिया. चाहे हम जीतना भी झगड़ लें और प्यार कर लें हमें एक दूसरे के साथ खींचा तानी और मस्ती करना चाहिए. तुम्हें बहुत प्यार. जल्द मिलते हैं’.

Ha ha you troll me all the time today I thought chalo will also do some masti with you, I am glad you took it in the right spirit. Whether we fight, love or tease each other we mustn’t forget to have some fun/some kheecha-taani… lots of love girl see you soon Xxx https://t.co/GNNM8ofAmG

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 24, 2021