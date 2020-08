सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) तुर्की में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से मुलाकात की. जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का उनका एमिन से मुलाकात करना पसंद नहीं आया. वहीं कुछ आम लोगों के आलावा बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उनकी इस हरकत को टेढ़ी नज़र से देखा. इसी बीच आमिर खान का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें आमिर अपने बच्चों के लिए इस्लाम धर्म को पूरी सख्ती से फॉलो करने की हिदायत दे रहे हैं. Also Read - तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात करने पर आमिर खान पर बरसे लोग, यूजर ने कहा- शर्म करो

बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ‘हिंदू + मुस्लिम = मुस्लिम. ये तो कट्टरपंथी है. शादी करने का मतलब सिर्फ जीन्स और कल्चर को मिलान नहीं होता बल्कि वो दो धर्मों का भी मिलन होगा. बच्चों को अल्लाह की इबाबत भी सिखाएं और श्रीकृष्ण की भक्ति भी. यही सेक्युलेरिज्म है ना?’ Also Read - एसपी बालासुब्रमण्यम को डॉक्टर्स दे रहे हैं प्लाज़मा थैरेपी, तबीयत में सुधार से खुश हैं रजनीकांत



कंगना ने इस बारे में कई ट्वीट किए

@aamir_khan आप तो सबसे ज़्यादा टॉलरंट थे आप कबसे हिंदूइज़म केलिये इंटॉलरंट हो गए? हिंदू माताओं की संतानें जिनकी रागों में श्री कृशन और श्री राम का खून बह रहा है,सनातन धर्म, भारतीय शभ्यता, यहाँ की संस्कृति जिनकी धरोहर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को फ़ॉलो करेंगे, ऐसा क्यूँ? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 17, 2020

बता दें, सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने दो देशों के बीच संघर्ष के मुद्दों को लेकर आमिर की फर्स्ट लेडी से मुलाकात पर अपनी नाखुशी जाहिर की है. एक यूजर ने ट्वीट किया, “आमिर खान पर शर्म करो.” एक अन्य ने ट्विटर पर लिखा, “दोनों देशों के बीच के मुद्दों को जानते हुए आमिर को उनसे नहीं मिलना चाहिए था.”

I had the great pleasure of meeting @aamir_khan, the world-renowned Indian actor, filmmaker, and director, in Istanbul. I was happy to learn that Aamir decided to wrap up the shooting of his latest movie ‘Laal Singh Chaddha’ in different parts of Turkey. I look forward to it! pic.twitter.com/3rSCMmAOMW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 15, 2020

बता दें कि ‘लाल सिंह चड्ढा’ हॉलीवुड फिल्म ‘फॉरेस्ट गम्प’ की एक आधिकारिक हिंदी रीमेक है. फिल्म में करीना कपूर खान भी हैं.