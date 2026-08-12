नसीरुद्दीन शाह पर भड़कीं कंगना कहा 'लोमड़ी'...'खाते इस देश का हैं और लड़ते पड़ोसी देश के लिए'

Kangana Ranaut Calls Naseeruddin Shah Lomdi: कुछ ही दिन पहले, नसीरुद्दीन शाह ने नई दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शनों पर बॉलीवुड अभिनेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए थे और कंगना ने उनपर तंज कसा है

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/kangana-ranaut-slams-naseeruddin-shah-over-his-silence-on-jharkhand-protest-call-actor-lomdi-know-what-she-says-8499277/ Copy

Kangana Ranaut Calls Naseeruddin Shah Lomdi: बॉलीवुड से राजनीति में आईं कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने छात्र आंदोलनों पर बॉलीवुड की चुप्पी की बात कही थी. नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि हालांकि बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चुप हैं, लेकिन सही समय आने पर वे ज़रूर बोलेंगे उन्होंने कहा ‘जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वह भौंक नहीं सकता’.

नसीर साहब खाते तो इस देश के हैं लेकिन लड़ते पडोसी देश के लिए हैं

हाल ही में, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए नसीरुद्दीन की बात का जवाब देते हुए पूछा कि वे झारखंड में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर शाह की टिप्पणी के बारे में पीयूष मिश्रा की राय वाला एक वीडियो भी शेयर किया और इस अनुभवी अभिनेता को ‘लोमड़ी’ कहा ‘सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर में हूं (देश) की रोटी खाती हूं उसकी रखवाली करती हूं, उसके लिए लड़ती हूं.

मैं नसीरुद्दीन जैसे भेड़िये के बजाय कुत्ता बनना ज़्यादा पसंद करूंगी

नसीर साहब खाते तो इस देश के हैं लेकिन लड़ते पडोसी देश के लिए हैं (सच्चाई यह है कि हममें से हर कोई किसी न किसी का पालतू है. मुझे गर्व है कि मैं उसी घर की रक्षा करती हूं जहां से मुझे खाना मिलता है। लेकिन नसीर साहब इस जमीन से खाते हैं और पड़ोसियों की रक्षा करते हैं.’ आज के समय में कुत्ता कहलाना एक तारीफ़ है, क्योंकि वफ़ादारी और क्यूटनेस बहुत कम देखने को मिलती है. मैं नसीरुद्दीन जैसे भेड़िये (wolf) के बजाय कुत्ता बनना ज़्यादा पसंद करूंगी.’

नसीरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा था

कुछ दिन पहले ही नसीरुद्दीन शाह ने नई दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शनों पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी पर सवाल उठाए थे. इस अनुभवी एक्टर ने एक्टर्स पर तीखा तंज कसा और उनकी तुलना उस कुत्ते से की जिसके मुंह में हड्डी दबी हो. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, नसीरुद्दीन शाह ने ‘द वायर’ से कहा, ‘वे ऐसा तब करेंगे जब उनका ज़मीर उनसे ऐसा करने को कहेगा. एक कहावत है जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी दबी हो, वह भौंक नहीं सकता. जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे, तब वे भौंकेंगे.’