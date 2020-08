बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सोशल मीडिया टीम ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और फिल्म ‘केदारनाथ’ में उनकी सह-कलाकार रहीं सारा अली खान के बीच कथित रिश्ते पर सवाल उठाए हैं. कंगना की टीम ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा, “सुशांत और सारा के अफेयर की खबरें मीडिया में चारों ओर थीं. आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों एक कमरा भी शेयर करते थे. ये फैंसी नेपोटिज्म किड्स संवेदनशील आउसाइडर्स को सपने दिखाकर फिर उन्हें पब्लिकली छोड़ क्यों देते हैं? इसके बाद तो जाहिर ही है कि सुशांत एक वल्चर के झांसे में आ गए थे.” Also Read - महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा- कोरोना टेस्ट कराए CBI टीम, फिर करे सुशांत मामले की जांच

दरअसल कंगना की टीम की तरफ से यह बयान सुशांत के दोस्त सैमुअल हाओकिप के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद आया जिसमें उन्होंने सारा और सुशांत के बीच रिलेशनशिप पर बात की थी. Also Read - 'रिया चक्रवर्ती की औकात' वाले बयान पर DGP गुप्तेश्वर पांडे बोले- ये बिहार की बोलचाल की भाषा है

News of SSR and Sara affair was all over the media, apparently they were even sharing a room during their outdoor, why these fancy Nepotism kids show dreams to vulnerable outsiders and then publicly dump them?No wonder he fell for a vulture post that. https://t.co/A4er01wZ6p Also Read - Sushant Rajput Death Case: मुंबई पहुंची CBI की टीम, सुशांत मामले की जांच करेगी

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 20, 2020