'तू आज के दौर में बैठकर सोच तौलेगी'… जौहर पर स्वरा भास्कर के बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, शेयर किया जोरदार रैप सॉन्ग

Jauhar controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने एक पुराने बयान और उससे जुड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने संजय लीला भंसाली की चर्चित फिल्म पद्मावत के जौहर के दृश्य पर सवाल उठाते हुए इसे कायरता करार दिया था, जिसके बाद से देश भर में घमासान मचा हुआ है. इस विवाद पर अब बेबाक बयानों के लिए मशहूर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत का भी रिएक्शन सामने आया है. कंगना ने स्वरा भास्कर के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए एक रैप सॉन्ग शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब स्वरा भास्कर ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक इवेंट के दौरान पद्मावत फिल्म के उस दृश्य पर आपत्ति जताई जिसमें महिलाएं जौहर करती हैं. स्वरा ने सवाल उठाया था कि क्या फिल्म यह संदेश देना चाहती है कि रेप की शिकार महिलाओं को जीने का कोई हक नहीं है और उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर लेनी चाहिए? उन्होंने इसकी तुलना कायरता और समाज की गलत रूढ़ियों से की थी. स्वरा के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा, यहां तक कि उन्हें कानूनी नोटिस मिलने की खबरें भी सामने आईं.
अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली कंगना रनौत इस मामले में चुप नहीं बैठ सकीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में चल रहा रैप सॉन्ग सीधे तौर पर स्वरा भास्कर पर तंज कसता नजर आया. इस वीडियो को मयूर मोदरे के हैंडल से लिया गया था.
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रैप के बोल कुछ इस प्रकार थे- चलो कुछ नासमझों को इतिहास सिखाते हैं, रानी पद्मावती को कायर कहने वालों को उनकी औकात दिखाते हैं. तू आज के दौर में बैठकर उनकी सोच तौलेगी, मुगलों की कायरता के बारे में कभी कुछ बोलेगी? आगे रैप में यह भी कहा गया, सुन, उन्हें गुलामी नहीं चाहिए, सम्मान था और यह कायरता नहीं, वीरता का प्रमाण था. इन पंक्तियों के जरिए कंगना ने स्पष्ट कर दिया कि इतिहास के उन पन्नों और परिस्थितियों को आज के चश्मे से देखना गलत है.
कंगना रनौत द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया है. एक तरफ जहाँ स्वरा भास्कर के समर्थकों और उनके पति फहाद अहमद ने उनके पक्ष में आवाज उठाई है, वहीं दूसरी तरफ इतिहास और संस्कृति से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं. कंगना का यह रैप वार इस बात का गवाह है कि बॉलीवुड हस्तियों के बीच वैचारिक लड़ाइयां अक्सर किस कदर गरमा जाती हैं. फिलहाल, यह बयानबाजी और सोशल मीडिया की यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही है.
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