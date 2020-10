मुंबई: मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को अचानक बिजली कट गई, जिसपर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने ट्वीट किया, “पूरे शहर में लाइट नहीं है. किसी तरह ये मैसेज कर रहा हूं. शांति बनाए रखें, जल्दी सब ठीक होगा.” Also Read - अमिताभ बच्चन को अपने फैन्स से क्यों मांगनी पड़ी माफी? 'शहंशाह' ने लिखा- क्षमा कीजिएगा

T 3688 – Entire city in power outage .. somehow managing this message .. keep calm all shall be well ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 12, 2020