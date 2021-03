kangana Ranaut started crying to talks about Thalaivi director watch trailer Jayalalitha biopic-अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आगामी राजनीतिक बायोपिक थलाइवी के निर्देशक ए. एल. विजय की जमकर सराहना की. यहां मीडिया के साथ बातचीत के दौरान विजय की तारीफ करते हुए कंगना के आंसू छलक आए. अपनी आगामी फिल्म के निर्देशक विजय के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, “मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसे आदमी से नहीं मिलीं, जिसने मेरे अभिनय को लेकर मुझे खराब एहसास ना करवाया हो. मैं भावुक हो रही हूं. Also Read - A Thursday: पत्रकार की भूमिका में माया सराओ का पहला लुक रिलीज, Game खेलने में अब आएगा मज़ा

आम तौर पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता. वह ('थलाइवी' के निर्देशक विजय) एक ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने मेरी काबिलियत को लेकर मुझे अच्छा फील करवाया. खास तौर पर जिस तरह पुरुष कलाकार के साथ उनके संबंध होते हैं, वो कभी महिला कलाकारों के साथ नहीं दिखाते. एक निर्देशक होने के नाते मैंने उनसे सीखा कि अपने कलाकारों के साथ कैसे बर्ताव करें और रचनात्मक साझेदारी को आगे कैसे लेकर जाएं."

Also Read - Gandii Baat Actress Anveshi Jain की तस्वीरों ने मचाया तहलका, उस वक्त लड़कों को मारने तक की नौबत आ गई

यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी. फिल्म में अरविंद स्वामी, प्रकाश राज, मधु और भाग्यश्री भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

‘थलाइवी’ तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की कहानी बयां करेगी. यह फिल्म जयललिता के एक अभिनेत्री के रूप में फिल्मों की दुनिया में नाम कमाने से लेकर उनके राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालेगी.

‘मणिकर्णिका’ और ‘पंगा’ में अपनी भूमिकाओं के लिए कंगना ने सोमवार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता. इसके अलावा वह ‘धाकड़’ और ‘तेजस’ में भी दिखाई देंगी.