21 साल की उम्र में घर खर्च देने लगी थीं Kangana Ranaut, फोटो शेयर कर 'Let's See You At 21' ट्रेंड में हुईं शामिल

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े, विशाक नायर और दिवंगत सतीश कौशिक भी हैं.

Kangana Ranaut : सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘Let’s See You At 21’ का ट्रेंड का क्रेज सिर्फ आम लोगों के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स के सिर भी चढ़ा हुआ हैं. करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसे बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस ट्रेंड से जुड़ते हुए सोशल मीडिया पर अपनी 21 साल की उम्र की थ्रोबैक फोटो के साथ उस समय की एक कहानी शेयर की. इस लिस्ट में अब बॉलीवुड की ‘धाकड़’ एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी नाम जुड़ गया है. कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्रम स्टोरी पर 21 साल की उम्र की फोटो शेयर कर एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस उम्र में वो अपने घर की आर्थिक मदद करने लगी थीं. और इस बात का उन्हें आज भी गर्व है. सोशल मीडिया पर कंगना की फोटो अब वायरल हो रही है.

कंगना ने शेयर की फोटो

कंगना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर सुर्खियों में हैं, जो अगले कुछ महीनों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में कंगना रनौत भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं. फैंस को भी उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच सोशल मीडिया पर चल रहे ‘लेट्स सी यू एट 21’ ट्रेंड से जुड़कर कंगना ने फैंस को इंप्रेस कर लिया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जब वह 21 साल की थीं. उन्होंने लिखा, ‘मैं लेट्स सी यू एट 21 के चलन को अपना रही हूं.’

कंगना को है इस बात का गर्व

इसके बाद अभिनेत्री ने अपनी एक फोटो शेयर की और लिखा, ‘बेबी फैट फेस.’ आखिरी तस्वीर में उन्होंने बताया कि जब वह 21 साल की थीं, तब उन्होंने क्या-क्या किया, जिसमें 2008 में ‘फैशन’ के लिए पुरस्कार जीतना और अपने परिवार की आर्थिक मदद करना शामिल है. उन्होंने कहा, ‘मुझे खुद पर बहुत गर्व है, 21 साल की उम्र में मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन कर रही थी.’ कंगना को पिछली बार ‘तेजस’ में देखा गया था, वह अपनी आगामी फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज के लिए तैयार हैं, जहां वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाती नजर आएंगी. फिल्म में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े, विशाक नायर और दिवंगत सतीश कौशिक भी हैं. यह 14 जुलाई को रिलीज होने वाली है.