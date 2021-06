Kangana Ranaut To Direct Indira Gandhi’s biopic Emergency Share Some Amazing Pictures: जे जयललिता के जीवन पर फिल्म करने के बाद, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी आगामी फिल्म की तैयारी में लग गई हैं और ये फिल्म भी एक महान कही जाने वाली राजनेता और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के जिवन पर बनेगी. एक्ट्रेस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसकी झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है. Also Read - Kangana Ranaut Corona Positive: कोरोना से संक्रमित हुईं कंगना रनौत, खुद को किया क्वारंटीन

फिल्म इमरजेंसी इंदिरा की तैयारियों की कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर की है. फिल्म में कंगना रनौत भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुए दिखाई देंगी. कंगना इस फिल्म में खुद को इंदिरा की तरह दिखाने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं. किरदार के साथ न्याय करने के लिए कंगना ने प्रॉस्थेटिक के लिए चेहरे के साथ-साथ पूरी बॉडी का स्कैन दिया है. Also Read - राखी सावंत ने कंगना रनौत को दी सलाह, कहा 'आपके पास करोड़ो है...ऑक्सीजन खरीदकर लोगों की मदद करें'

एक पोस्ट में कंगना (Kangana Ranaut) ने फिल्म के तैयारी करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की थी, फोटो में वो एस्थेटिक मेकअप कराती दिख रही हैं. इन फोटो को एक्ट्रेस ने कैप्शन दिया, ‘हर किरदार एक नई यात्रा की एक खूबसूरत शुरुआत है, आज हमने #इमरजेंसी #इंदिरा का सफर शुरू किया, जिसमें बॉडी, फेस स्कैन और कास्ट्स शामिल हैं.

आपको बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक थलाइवी को सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म के तमिल वर्जन को यू सर्टिफिकेट दिया गया है. बात अगर कंगना के वर्कफ्रंट की करें तो वो ‘तेजस’ में नजर आने वाली हैं.