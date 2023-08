Kangana Ranaut ने इस मामले में किया गदर 2 स्टार Sunny Deol का सपोर्ट, बोलीं- भयानक है ये कल्चर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बेबाक बोलने के अंदाज से चारों तरफ फेमस हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं. इसके साथ वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से नहीं हिचकिचातीं. वहीं, उनका ये अंदाज एक बार फिर से सामने आया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ऐसे वीडियो पर कमेंट किया जिसमें सनी देओल (Sunny Deol) उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाने आए अपने फैन को चिल्लाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर कंगना, सनी देओल का सपोर्ट करती नजर आई है. इससे पहले भी एक्ट्रेस को कई मुद्दों पर सपोर्ट करते देखा गया है.

ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट गब्बर ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें सनी देओल के पास एयरपोर्ट पर एक फैन सेल्फी क्लिक करवाने के लिए जाता है सेल्फी लेने में थोड़ी देर होने पर सनी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए फैन से कहते हैं, ‘ले ना फोटो’. यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘पहली पीढ़ी के सितारों को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा. ये हमेशा स्टार किड्स होते हैं जो पॉपुलैरिटी के साथ बड़े होते हैं. इसलिए इस प्यार को हल्के में लेते हैं. चाहे वो एसआरके हों या अमिताभ बच्चन. हमेशा आभारी रहूंगा’. सोशल मीडिया यूजर के इस वीडियो पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है.