टेलीविजन चैनल पर दिए एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा 'सॉफ्ट पॉर्न स्टार' कहे जाने के बाद उर्मिला मातोंडकर को इंडस्ट्री के लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है. फिल्मकार अनुभव सिन्हा लिखते हैं, "बस यूं ही मन किया कि सबसे ज्यादा खूबसूरत, एलीगेंट और एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस को अपना प्यार भेजूं."

डिजाइनर फराह खान अली ने उर्मिला मातोंडकर, जया बच्चन, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, सोनू सूद और हेमा मालिनी को टैग करते हुए ट्वीट किया, "ऊंचे दर्जे के लोग किसी विषय पर चिल्ला-चिल्लाकर अपनी राय नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वह अपना परचम लहराते जाते हैं. आप लोग (टैग किए गए सेलेब्रिटीज) उसी तरह चमचमाते रहते हैं."

Also Read - अंकिता लोखंडे के पापा की बिगड़ी तबियत, एक्ट्रेस जल्द ठीक होने की मांग रही है दुआ

स्वरा भास्कर लिखती हैं, “प्यारी उर्मिला मातोंडकर जी, मासूम, चमत्कार, रंगीला, जुदाई, दौड़, सत्या, भूत, कौन, जंगल, प्यार तूने क्या किया, तहजीब, पिंजर, एक हसीना थी जैसी कई और फिल्मों में आपके दमदार अभिनय को याद कर रही हूं, इसने आपके बेहतरीन अभिनय और डांस का मुझे कायल बना दिया है. आपको प्यार.”

Dear @UrmilaMatondkar ji, remembering ur outstanding performances in Masoom, Chamatkaar, Rangeela, Judaai, Daud, Satya, Bhoot, Kaun, Jungle, Pyaar Tuney Kya Kiya, Tehzeeb, Pinjar, Ek Hasina Thi.. among others and have marvelled at your acting chops & brilliant dancing! Love u 💓

— Swara Bhasker (@ReallySwara) September 16, 2020