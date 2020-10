नई दिल्ली: घृणा फैलाने के लिए शिकायत किए जाने के एक दिन बाद, अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने साथ ही इस बार असहिष्णुता का मुद्दा उठा दिया और आमिर खान पर निशाना साधा. इससे पहले, मुंबई पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में समन जारी किया था. Also Read - Eros Now की नवरात्रि को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, भड़कीं कंगना रनौत बोलीं- सारे OTT पोर्न हब

उन्होंने ट्वीट कर कहा, "मैं सावरकर, नेता बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हूं. आज सरकार, मुझे जेल में डालना चाहती है, जो मुझे मेरे च्वॉइस को लेकर कांफिडेंट बनाता है. जेल में जाने और मेरे आदर्श की तरह कठिनाईयों सहने की प्रतिक्षा. यह मेरे जीवन को एक अर्थ देगा. जय हिंद"

I worship people like Savarkar, Neta Bose and Rani of Jhansi. Today the government trying to put me in jail that makes me feel confident of my choices, waiting to be in jail soon n go through same miseries my idols were subjected to, it will give a meaning to my life, Jai Hind 🙏

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 23, 2020