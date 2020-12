कंगना इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं हुई हैं, कंगना और दिलजीत दोसांझ की लड़ाई पूरे देश ने देखी. दरअसल किसान अंदोलन को लेकर कंगना सबके निशाने पर आ गई है और उनपर कई सारे केस हो गए हैं. लेकिन लगता है कंगना को इन बातों से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है तभी तो एक्ट्रेस अपनी जिंदगी में मस्त है. इस बीच एक्ट्रेस ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयलल‍िता की पुण्यतिथ‍ि पर उन्हें श्रद्धांजल‍ि अर्प‍ित की है. उन्होंने जयलल‍िता पर बन रही फिल्म थलाइवी के सेट से कुछ फोटोज शेयर की है. Also Read - किसानों के मुद्दे पर कंगना को सिंगर मीका सिंह ने दे दी नसीहत कहा, 'आप बहुत होनहार हैं....एक्टिंग पर ध्यान दो'

कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें शेयर की है दिसमें वो सफेद साड़ी और माथे पर बिंदी लगाई हुई है ठीक उसी तरह जैसे जयललिता का लुक था. कंगना ने पूर्व सीएम जयललिता का लुक बहुत अच्छे से कैरी किया है. कंगना शानदार नजर आ रही हैं, फिल्म के सेट से एक और तस्वीर में कंगना स्कूल के बच्चों को खाना ख‍िलाती नजर आ रही हैं.

On the death anniversary of Jaya Amma, sharing some working stills from our film Thalaivi- the revolutionary leader. All thanks to my team, especially the leader of our team Vijay sir who is working like a super human to complete the film, just one more week to go 🙏 pic.twitter.com/wlUeo8Mx3W

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 5, 2020