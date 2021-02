Kangana Ranaut troll for her latest Thalaivi transformation look and Dhaakad pics- बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Bollywood Actress Kangana Ranaut) अपनी बयानबाजी को लेकर तो सुर्खियों में रहती ही हैं. हाल ही में वे अपनी फिल्म ‘थलाइवी’ (Thalaivi) और ‘धाकड़’ (Dhaakad) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं जिसमें उन्होंने कैप्शन में मौत की देवी लिखा था. इस फिल्म में कंगना का फुल एक्शन दिखने वाला है. Also Read - Mouni Roy Fresh Photos: मौनी रॉय की Red Dress में गुस्ताखियां, बिंदास अंदाज में आईं नज़र

इसके साथ 'थलाइवी' को लेकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज शेयर कर कंगना ने खुद की ही जबरदस्त तारीफ कर डाली. पहले तो खुद को ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बताया. एक्शन मामले में भी कंगना ने खुद की तुलना टॉम क्रूज (Tom Cruise) से कर डाली. उनका ये अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Massive transformation alert, The kind of range I display as a performer no other actress on this globe has that right now, I have raw talent like Meryl Streep for layered character depictions but I can also do skilled action and glamour like Gal Gadot #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/fnW3D20o6K

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 9, 2021