कंगना रनौत ऐसे इस मुकाम पर नहीं पहुंची. कंगना ने अपनी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखे. कंगना ने अपनी लाइफ के बुरे दौर की बातें शेयर करते हुए कहा कि बुरा वक्त क्या होता है यह मैं अच्छे से समझती हूं. उन्होंने कहा कि शायद ही किसी कि जिंदगी में ऐसे दिन आए हों जो मैंने फेस किए हैं. उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी थी लगभग 15-16 साल की तभी मैं घर से भाग गई थी और मैं पूरी तरह से ड्रग्स की लती हो गई थी.

उन्होंने बताया कि मैं ऐसे लोगों के बीच में कि मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि अब जब तक मैं मर नहीं जाउंगी यहां से बच कर नहीं जा सकती, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी. हाल ही में कंगना ने बॉलीवुड में 14 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने 14 साल पहले अनुराग बासु की फिल्म 'गैंगस्टर' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. इस मौके पर कंगना पुरानी यादों में खो गईं जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला अवार्ड लेने सिंगापुर जाने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे.

पहली फिल्म के 14 साल पूरे होने पर कंगना ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता था लेकिन अवार्ड ग्रहण करने सिंगापुर जाने के लिए पैसे नहीं थे और फिर एक दोस्त ने उनकी ओर से अवार्ड ग्रहण किया था.

उन्होंने कहा, “मुझे पता नहीं था कि मैं नामांकित हुई हूं. जब टीम इवेंट के लिए जा रही थी तो उन लोगों ने मेरी यात्रा योजना के बारे में पूछा. मुझे पता नहीं था कि सिंगापुर कैसे जाना है, कहां रहना है और यहां तक कि मैं अपने क्रू से टिकट की कीमत के बारे में पूछने को लेकर भी शर्मिदा महसूस कर रही थी.”

उन्होंने कहा, “जब मैंने अवार्ड जीता तो ‘गैंगस्टर’ और ‘क्वीन’ के डीओपी बॉबी सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने मुझे फोन किया और कहा कि वह मेरी ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं और मैं बहुत रोमांचित थी और यह मेरी जिंदगी के बेहतरीन पलों में से एक है.”

कंगना ‘थलाइवी’, ‘धाकड़’ और ‘तेजस’ जैसी फिल्मों में नजर आएंगी.