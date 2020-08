नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया पिछले कुछ महीनों से सवालों के घेरे में है. सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां हिंदी सिनेमा जगत पर सवाल उठा रहे हैं. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) उन कलाकार की फेहरिस्त में शामिल हैं जो लगातार सुशांत मामले में और बी टाउन में मौजूद नेपोटिज़्म, मूवी माफिया, आउटसाइडर-इनसाइडर जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं. इन सब चीज़ों से उन्हें कहीं तारीफें मिल रही हैं तो कहीं आलोचनाएं. Also Read - SSR Case: सुशांत के वकील का बयान, कहा- कंगना सुशांत की दोस्त नहीं हैं, वह बॉलीवुड की प्रॉब्लम...

इसी बीच कंगना रनौत पर प्रतिबंध की मांग करते हुए सोमवार को ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. वहीं अभिनेत्री का कहना है कि यह काम बॉलीवुड माफियाओं का है. हैशटैगबॉयकॉटकंगना के ट्विटर पर सोमवार को ट्रेंड करने के बाद कंगना ने व्यंग्य करते हुए अपने माइक्रोब्लॉगिंग हैंडल पर कहा कि चूहे आखिरकार बिल से बाहर आ रहे हैं. Also Read - ऋतिक रोशन संग अपने रिश्ते पर ट्रोल हुईं कंगना, यूजर्स बोले- इस बात से बखेड़ा हुआ

अभिनेत्री ने ट्वीट किया, “शानदार हैशटैगबॉयकॉटकंगना ट्रेंडिंग पर है, चूहे बिलों से बाहर आ रहे हैं, चलो थोड़ा हाथ पैर तो माफिया भी मारेगी.” Also Read - रिया चक्रवर्ती- महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट लीक, ‘आयशा.. अब आगे बढ़ रही है’

अभिनेत्री ने एक तस्वीर भी साझा की, जो रणबीर कपूर, करण जौहर, आलिया भट्ट और वरुण धवन (बी-टाउन सेलिब्रिटीज, जो फिल्मी परिवारों से आते हैं) का मोंटाज है. उसके हेडर में ‘वायरस’ लिखा है. वहीं तस्वीर के दूसरे हिस्से में उनकी फिल्म ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ का एक दृश्य है और उनके हेडर में ‘सैनिटाइजर’ लिखा हुआ है.

तस्वीर के साथ कंगना ने लिखा, “चूहों वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं, हैशटैगबॉटकॉटकंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो.”

Champus boycotted me, in 10 mins that paid trend dropped like a fallen leaf no where to be seen that was only done for PR propaganda, meanwhile Sanghi’s retort to tukde gang going strong since four hours now, more power to my friends #झांसी_की_रानी_कंगना pic.twitter.com/CFlVUa63b3

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 24, 2020