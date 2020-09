बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कथित तौर पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है.अधिकारी ने बताया कि शहर के एक वकील की शिकायत के आधार पर कंगना के खिलाफ विक्रोली पुलिस थाने में बुधवार को गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया . Also Read - कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर फि‍र हमला, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो

उन्होंने कहा, ‘वकील नितिन माने ने अपनी शिकायत में कहा कि अभिनेत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और अपने फेसबुक अकाउंट पर वह वीडियो अपलोड किया.’ Also Read - कंगना रनौत के बाद अब डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बारी, BMC ने नोटिस देकर मांगा जवाब

ज़ोन सात के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) वी. प्रशांत कदम ने कहा, ‘ एनसी दर्ज करने के बाद हमने शिकायतकर्ता से अदालत का रुख रकने को कहा है. कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है.’ Also Read - बैकफुट पर आए संजय राउत बोले- कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा, मेयर या कमिश्‍नर से बात करिए

माने ने बताया कि पुलिस के अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने के बाद वह मुख्यमंत्री का ‘अपमान’ करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में अवमानना का मामला दर्ज करने की योजना बना रहे हैं.

गौरतलब है कि मुम्बई पुलिस और महाराष्ट्र के बारे में कंगना के एक हालिया बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने दावा किया था कि वह मुम्बई में असुक्षित महसूस करती हैं. इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने उनसे मुम्बई वापस नहीं आने को कहा था. राउत के इस बयान के बाद अभिनेत्री ने मुम्बई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से की थी.

अभिनेत्री (33) बुधवार को ही अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से मुम्बई लौटी हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना से टकराव के कारण महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है.

Come Udhav Thakeray and Karan Johar Gang you broke my work place come now break my house then break my face and body, I want world to see clearly what you anyway do underhand, whether I live or die I will expose you regardless 🙂

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020