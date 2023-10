Dussehra 2023 : इस दशहरा लाल किले पर PM Modi नहीं, Kangana Ranaut करेंगी रावण दहन! 50 साल में पहली बार होने जा रहा है ऐसा

Dussehra 2023 : बॉलीवुड की ‘धाकड़’ एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सोमवार शाम सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर बड़ा ऐलान किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि वो दशहरा को मौके पर 24 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किला स्थापित रामलीला (Luv Kush Ramlila) में हिस्सा लेने आ रही हैं. वीडियो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘लाल किले पर हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम के 50 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई महिला रावण के पुतले को आग लगाएगी.’ सोशल मीडिया पर अब कंगना रनौत का ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है और नेटिजन्स कमेंट बॉक्स में अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ये पहली बार होगा जब कंगना रनौत दशहरा के मौके पर रावण दहन (Ravana Dahan) करेंगी.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मशहूर लव कुश रामलीला की शोभा बढ़ाने के लिए कंगना रनौत पूरी तरह तैयार हैं. उनके अलावा मंगलवार शाम को लाल किला (Red Fort) मैदान में रावन दहन कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेगें. अपने वीडियो में कंगना रनौत कहती हैं, ‘नमस्ते दोस्तों… 24 अक्टूबर को मैं लाल किला स्थापित रामलीला में हिस्सा लेने आ रही हूं, रावण दहन करने. बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित करने… तो इस रामलीला में हिस्सा लें और मिलते हैं 24 अक्टूबर को.’

In the 50 years of the history of the event held annually at the Red Fort this will be first time a woman will set the effigy of Ravana on fire 🔥 #luvkushramleela pic.twitter.com/2Viw1aV4eH

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 23, 2023