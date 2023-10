Pakistan में घुसकर Kangana Ranaut करेंगी आतंकवादियों का सफाया, क्या आपने देखा Tejas का धांसू Trailer

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बेझिझक बोलने के अंदाज से फेमस हैं. इसके साथ वो अपने दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीतने में सफल रहती हैं. एक्ट्रेस अपनी दमदार एक्टिंग से लेकर पावरफुल परफॉरमेंस के लिए सभी रोल में फिट बैठती हैं. उन्होंने बॉलावुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी अदाकारी पेश की हैं. कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी फिल्म ‘चंद्रमुखी 2 ‘ से सुर्खियां बटोरी थी. वहीं, अब जल्द ही वो अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तेजस’ (Tejas) में वायु सेना पायलट बनकर देश की सेवा करते हुए नजर आने वाली है. इस फिल्म में कगंना रनौत तेजस गिल (Trjas Gill) के रोल में दिखाई देने वाली है. इसके साथ फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर(Tejas Trailer) को इंडियन एयरफोर्स डे (Indian Airforce Day) पर रिलीज करने का फैसला किया था. वहीं, इंडस्ट्री की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत की इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है.

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut Films) की इस फिल्म को इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी बताया गया है. जिसका ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ट्रेलर के शुरुआत आईएएफ फाइटर्स से होती है. जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में इंडियन स्पाई पकड़ा गया. इसके साथ आप देख सकते हैं कि जहां बाकी लोग इंडियन स्पाई को छुड़ाने की बात करते हैं, वहीं, कंगना यानि कि तेजस गिल डेयरिंग रेस्क्यू मिशन पर जाकर इस समस्या को खत्म करने की बात करती हैं. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि उनके सामने कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो हिम्मत न हारते हुए खुद को याद दिलाती हैं कि वो ये सब देश की सेवा के लिए कर रही हैं.

Ab aasman se dushman pe waar hoga, ab jung ka elaan hoga!

Ye woh Bharat hai, jisko chhedoge toh woh chhodega nahi! 🇮🇳#AirForceDay #TejasTrailer out now.

https://t.co/AzsNhreZpi #Tejas In cinemas on 27th Oct. #AirForceDay #IndianAirForce… pic.twitter.com/Q2xnp4CuTT

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 8, 2023