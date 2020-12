नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपने तीखे बयानों से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर सुर्ख़ियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली कंगना ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है और साथ ही में कहा है कि उनकी तरफ से यह बधाई सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो अन्य सभी भारतीय त्यौहारों का सम्मान करते हैं. Also Read - Christmas 2020 Wishes: क्रिसमस पर दोस्तों और प्रियजनों को भेजें ये मैसेज, SMS और कोट्स

कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट (Kangana Ranaut Twitter) पर लिखा, “उन सभी को क्रिसमस की बधाई, जो सभी भारतीय पर्वो का सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं. सिर्फ उन्हीं लोगों को मैरी क्रिसमस, जो सिर्फ हिंदू त्यौहारों के आसपास चयनात्मक सक्रियता को नहीं अपनाते हैं.” Also Read - Merry Christmas Images 2020: इस साल दोस्तों और परिवारजनों को भेजें क्रिसमस की ये फोटोज

अपने एक अलग ट्वीट में अभिनेत्री ने लिखा, “कल मेरी भाभी पहली बार हमारे घर पर आई हैं और रंगोली ने हम सभी के लिए स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है. कल रात के डिनर की कुछ तस्वीरें.” अपने इस ट्वीट के साथ कंगना ने कुछ तस्वीरों को भी साझा किया है.

Yesterday my Bhabi came to my house for the first time and Rangoli made delicious gajar ka halwa for us, some pictures from last night dinner ❤️ pic.twitter.com/X1ookz3NrD

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 25, 2020