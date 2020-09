कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई हाईकोर्ट में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में BMC ने कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया. Also Read - कंगना के बयान पर एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने दिया ये रिएक्शन, बोलीं- यहां कोई भी जबरदस्ती हमारे मुंह में ड्रग्स...

BMC has filed an affidavit in response to Kangana Ranaut's petition challenging demolition of her office & damage claim of Rs 2 Cr from BMC

BMC in its affidavit, "The plaintiff approached the court with unclean hands & has suppressed true facts & isn't liable for any relief."

