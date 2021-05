बॉलीवुड एक्‍ट्रेस (Bollywood actress ) कंगना रनौत (Kangana Ranaut ) के निजी बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े (Kumar Hegde) पर मुंबई (Mumbai) एक मेकअप आर्टिस्ट ने शादी का झांसा देकर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है. मुंबई पुलिस ने (Mumbai Police) आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. Also Read - Mumbai News: एक छोटे से मास्क की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू! वायरल हो रहे मुंबई पुलिस के मजेदार ट्वीट्स

पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के बाद बुधवार (19 मई) की रात डीएन नगर थाने में हेगड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, हेगड़े उससे 2013 में मिले थे और पिछले साल जून में उसने उसे प्रपोज किया था. उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद आरोपी अक्सर पीड़िता के फ्लैट में जाया करता था और कई मौकों पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करता था. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि 27 अप्रैल को हेगड़े उसके घर से 50 हजार रुपए लेकर भाग गया था.

Mumbai | A case under Sec 376 (rape charges) & 420 (cheating) of IPC registered against bodyguard of a famous Bollywood actress at DN Nagar PS in Andheri. He is yet to be arrested. Complainant alleged that he promised marriage to her & took Rs 50,000: DN Nagar Police (21.05)

