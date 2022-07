Dhaakad producer reacts to reports that he sold his office : कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई . कथित तौर पर 85 करोड़ रुपये के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर केवल 3 करोड़ रुपये कमाए. भारी नुकसान होने के बाद, यह बताया गया कि फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट को कर्ज के चलते अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा. अब धाकड़ निर्माता ने मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है. हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपक ने इस बात का खुलासा किया कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया और उन रिपोर्टों के बारे में बात की, जो बताती हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण निर्माता को ओटीटी रिलीज करने में दिक्कत हो रही थी.

दीपक ने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में बताया, ‘सब बेकार की अफवाहें हैं और ये बिल्कुल गलत हैं. मैंने पहले ही नुकसान की वसूली कर दी है बाकी का कर्ज भी चुक जाएगा.’ फिल्म के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, ‘हमने धाकड़ को बहुत विश्वास के साथ बनाया था और यह बहुत अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म थी. मुझे नहीं पता कि क्या कमी रह गई लेकिन मुझे लगता है कि यह लोगों की पसंद पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं.’

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ‘एक अच्छी, फिमेल लीड मूवी बनाने पर गर्व है. जबकि इसे कम एक्सप्लोर करके बनाया गया है. रजनीश घई की एक्शन फिल्म, धाकड़ इस साल 20 मई को कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 के साथ रिलीज की गई थी. जहां भूल-भूलैया ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया वहीं कंगना का जादू फिका पड़ गया.