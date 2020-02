नई दिल्ली: ‘थलाइवा’ के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी अगली फिल्म ‘तेजस’ के लिए भारतीय वायु सेना के पायलट की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित और रॉनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित, यह फिल्म अप्रैल 2021 तक रिलीज़ होगी. फिल्म में कंगना के फर्स्ट लुक को मेकर्स ने रिलीज किया था और तब से ही इस पहले लुक और पोस्टर को देख कर लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

