नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की सोशल मीडिया टीम ने शनिवार को तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) पर आरोप लगाया कि वह अभिनेत्री के पहले किए गए संघर्षों का फल छीन रही हैं और उसके खिलाफ एकजुट हो रही हैं. टीम कंगना ने ट्विटर पर तापसी को टैग करते हुए यह आरोप लगाए हैं.

ट्वीट में लिखा है, "बाहर के कई चापलूस नियमित रूप से कंगना द्वारा शुरू किए गए मुहीम को बेपटरी करने की कोशिश कर रहे है, वे मूवी माफिया के गुडबुक में बने रहना चाहते हैं, उन्हें कंगना पर हमला करने के लिए फिल्में और अवॉर्ड मिलते हैं और वे खुलेआम महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हे तापसी, तुम उसके संघर्षों का फल छिन रही हो, और उसके खिलाफ एकजुट भी हो रही हो."

हालांकि तापसी ने आरोपों का जवाब सीधे नहीं दिया. इसके बजाय उन्होंने टोनी गस्किन्स के मोटिवेशनल क्वॉट लिखते हुए कहा, हवाले से कहा कि ‘कड़वे लोगों को हमेशा’ कुछ भी सकारात्मक के बारे में कहने के लिए ‘नकारात्मक’ की आवश्यकता पड़ती है.

अभिनेत्री ने लिखा, “मेरे जीवन में कुछ चीजों का पालन किया है, खासकर पिछले कुछ महीनों में. इससे मुझे जीवन को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिली. इससे मुझे अत्यंत शांति और नजरिया मिला, जिसे मैं साझा कर रही हूं.”

A couple of things have followed in my life , especially the last few months. Really helped in seeing life in a better light. Brought me a lot of peace n perspective so sharing it. pic.twitter.com/77tyjxvnRv

— taapsee pannu (@taapsee) July 4, 2020