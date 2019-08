मुंबई. बॉलीवुड की बिंदास-गर्ल कंगना रनौत (Kangna Ranaut) अपनी फिल्मों से हमेशा चौंकाती रही हैं. चाहे वह ‘मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी’ हो या ‘जजमेंटल है क्या’, कंगना की हर फिल्म कुछ हटकर होती है. एक बार फिर कंगना रनौत हिंदी सिनेमा के दर्शकों को चौंकाने आ रही है अपनी आने वाली फिल्म ‘धाकड़’ (DHAKAD Movie Teaser) के साथ. जी हां, शुक्रवार को रिलीज हुए फिल्म ‘धाकड़’ के टीजर (DHAKAD Movie Teaser) में अभिनेत्री कंगना रनौत का एक नया अवतार लोगों को देखने को मिलेगा. कंगना इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं.

यूट्यूब पर 9 अगस्त को जारी किए गए इस टीजर को देखने के बाद आप कंगना की बहुमुखी प्रतिभा के कायल हुए बिना नहीं रह पाएंगे. मशीन गन चलाते और चेहरे पर जख्म के निशान के चलते कंगना का यह लुक बिल्कुल हटकर है. 45 सेकेंड के इस टीजर में कंगना बिल्कुल निडर, खून से लथपथ और बंदूक से अंधाधुंध गोलियां चलाते नजर आ रही हैं. यह कंगना रनौत का क्रेज ही है कि फिल्म ‘धाकड़’ का टीजर (DHAKAD Movie Teaser) लॉन्च होते ही इसे यूट्यूब पर ट्रेंडिंग लिस्ट में देखा जाने लगा. इंटरनेट यूजर्स ने कंगना की नई फिल्म के टीजर को हाथों-हाथ लिया और महज 24 घंटे के भीतर इसे 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है.

कंगना रनौत को भी अपनी आने वाली फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. टीजर लॉन्च के मौके पर उन्होंने इस फिल्म के बारे में जानकारी शेयर की. कंगना ने कहा, “टीजर के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था वह असली थी और बहुत भारी थी. उसे उठाने में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ी. इस मशीन के साथ मुझे संघर्ष करते हुए देख हंसते हुए फिल्म के निर्देशक का वक्त काफी अच्छा बीता. उम्मीद करती हूं कि फिल्म की शूटिंग के लिए वह मुझे नकली बंदूक इस्तेमाल करने देंगे.”

The year started with Kangana playing epitome of Bharat Mata Rani LaxmiBai the gracious mother, then she became vulnerable broken mind Bobby, here we present you Agent Agni ready to crush baddies bones between her fingers #Dhaakad 😎 https://t.co/HQX3n9DsqQ

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) August 9, 2019