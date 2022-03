Lock Upp Twitterati Not Happy With contestants for not knowing the name of the President: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का डिजिटल रिएलिटी शो लॉक अप (Reality Show Lock Upp) मजेदार होता जा रहा है. शो में जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी से जुड़े खुलासे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शो में मजेदार टास्क भी देखने को मिल रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट को रोजाना ऐसे-ऐसे गेम दिये जा रहे हैं, जो उनकी योग्यता को भी बखूबी मापते हैं. ऐसे में हाल ही में शो में दोनों टीम (ऑरेंज और ब्लू) को ऐसा टास्क दिया गया, जिसमें कंटेस्टेंट की जनरल नॉलेज का पता लगाना था. हालांकि शो में इस दौरान जो देखने को मिला था वो आपके भी होश उड़ा देगा.Also Read - मलाइका अरोड़ा ने दिखाई अपने खास कमरे की झलक, लेकिन ये देखकर मचल उठा फैन का दिल

'लॉकअप' के इस टास्क के लिए जहां ऑरेंज टीम से पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) और पूनम पांडे को जनरल नॉलेज का गेम खेलने के लिए चुना गया थातो वहीं सिद्धार्थ शर्मा और बबीता फोगाट को वजन उठाना था. ऐसे में ब्लू टीम से जनरल नॉलेज के गेम के लिए निशा रावल और सारा खान को चुना गया तो वहीं वजन उठाने के लिए शिवम और तहसीन आगे आए.

It is very shameful that in @LockuppGame reality show four contestant Nisha Rawal,Payal Rohatgi,Sara Khan, Poonam Pandey were asked the name of the current President of India but it’s shocked to see that they don’t know the name of the President of India. #LockUpp #LockUppGame — Abinash Kishore Sharma (@KishoreAbinash) March 7, 2022



गेम के बीच ही चारों कंटेस्टेंट से भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताने के लिए कहा गया. लेकिन सारा खान, निशा रावल, पूनम पांडे और पायल रोहतगी में से कोई भी सदस्य सही जवाब नहीं दे पाया.

Don’t know it was scripted or what but very sad to know that contestants in #LockUpp even don’t know the name of the current president of india, they don’t know the full form of ISRO, they don’t know who formed the Indian Army. My god. — dEpEn gUrUnG (@depgrng) March 7, 2022



इतना ही नहीं जब पायल से पूछा गया कि ट्विटर पर कितने शब्द लिखे जा सकते हैं तो उन्होंने इसका भी गलत जवाब दिया. इसके जवाब में पायल ने 140 कहा जबकि सही जवाब 280 है. इसके बाद टास्क के सदस्यों को बदला गया, टीम ऑरेन्ज में पूनम पांडे की जगह मुनव्वर फारूकी ने ली तो टीम ब्लू में सारा की जगह साइशा शिंदे आईं. इस टास्क में टीम ऑरेन्ज जीत गई.

Payal Rohtagi calls Munawar Faruqui anti-national not patriotic. But can’t even the name the President of the country while he even tells you the national sweet dish of the country. #LockUpp — rudyshairdye (@jsresht) March 8, 2022



बता दें कि ये वीडियो जैसे की सोशल मीडिया पर आया है तभी से फैंस जमकर पायल रोहतगी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि पायरल अक्सर अपने राजनीति ज्ञान को लेकर चर्चा में रहती हैं औऱ लोगों विचार साझा करती नजर आती हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी खूब समर्थन करती हैं. ऐसे में अब इस वीडियो के बाद से वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं.