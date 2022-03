Nisha Rawal Talk About Karan Mehra In Lock Upp: कंगना रौनत (Kangna Ranaut) का रियलटी शो लॉकअप ऑप (Lock Upp) इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है और फैंस इसे बेहद पसंद भी कर रहे है. जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में टीवी एक्टर करण मेहरा (Karan Mehra) की एक्स वाइफ निशा रावल (Nisha Rawal) भी हिस्सा ले रही हैं और इस दौरान उन्होंने अपने पास्ट को लेकर बाते कही हैं. हाल ही में निशा अपने पति और टीवी एक्टर करण मेहरा के साथ अपनी 14 साल पुरानी शादी पर बात करते हुए रो पड़ीं. निशा ये बातें एक्ट्रेस पायल रोहतगी से कर रही थी और इस दौरान वो बेहद भावुक भी नजर आईं. ‘लॉक अप’ के हालिया एपिसोड में निशा रावल अपने पति करण मेहरा के साथ 14 साल के अपने रिश्ते को याद करते हुए भावुक हो गईं, जिसमें उनकी डेटिंग पीरियड भी शामिल हैAlso Read - मानव कौल को माधुरी दीक्षित के साथ काम करके कैसा लगा? एक्टर ने बताया ‘द फेम गेम’ का एक्सपीरियंस

पायल रोहतगी के साथ बातचीत के दौरान निशा रावल ने बताया कि, वह उनके साथ बैठी थीं और शांति से पूछा था कि, क्या उनका कोई अफेयर है और निशा ने दावा किया कि, करण मेहरा ने उनके (निशा) के साथ एक बच्चा होने के बाद भी पिछले सात से आठ महीनों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात स्वीकार की. निशा ने आगे कहा करण ने इसपर मुझसे बोला, 'मैं किसी और के प्यार में हूं और मैं भी तुमसे प्यार करता हूं'. निशा ने रोते हुए कहा कि, एक बार जब उनका भरोसा टूट गया, तो उन्हें उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो सका.

पायल ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि, वह इस लड़ाई को लड़ने के लिए काफी मजबूत हैं। निशा ने आगे बात करते हुए कहा कि 'सब कुछ ओपन था लेकिन फिर भी वह बहुत गंदे तरीके से अलग हुए और किसी भी तरह से अपने बच्चे कविश की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. निशा ने कहा, उन्हें यह महसूस कराया गया कि, उन्होंने अकेले ही कविश को पाला है. निशा ने रोते हुए कहा कि, वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला हैं और वह अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करेंगी.' आगे बताते हुए निशा ने कहा, 'मुझसे अफेयर के बारे में बात करने के बाद वह जाते, उससे मिलते और मुंबई लौट जाते. मेरी मां जो मेरे साथ रहती थीं, मैंने यह बात उनसे भी छिपाई, मुझे अपने बच्चे को सब कुछ सामान्य दिखाना था'.