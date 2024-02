'Kanguva' क्रू ने शेयर की पोस्ट प्रोडक्शन फोटो, सूर्या-बॉबी का दिखने वाला है जबरदस्त एक्शन

Kanguva crew Shares Post Production Photo: साउथ एक्टर सूर्या (South Actor Surya) स्टारर फिल्म कांगुवा को लेकर आई ताजा अपडेट यकीनन आपके लिए एक गुड न्यूज होने वाली है. इस फिल्म को शिवा ने डायरेक्ट किया हैं और ग्रीन स्टूडियो की ये फिल्म 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. बता दें, लगभग दो साल की शूटिंग और प्री-प्रोडक्शन के बाद फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई है. फिल्म में दिशा पटानी और बॉबी देओल भी हैं.हाल ही में आई एक एक्सााइटिंग डेवलपमेंट में यह पता चला है कि इस पीरियड ड्रामा का पोस्ट प्रोडक्शन फुल स्पीड के साथ शुरू हो चुका है. यही नहीं सूर्या और निर्देशक शिवा सहित फिल्म की पूरी टीम प्रशंसकों और दर्शकों को पहले कभी नहीं देखा गया थिएट्रिकल अनुभव देने के लिए फिल्म के हर पहलू पर काम कर रही है.

इस पर ताजा अपडेट शेयर करते हुए एक टीम मेंबर ने अपनी सोशल मीडिय पोस्ट को कैप्शन दिया “प्यारे @Suriya_offl सर हम आपको हमारे डीआई सुइट में शामिल करके रोमांचित हैं.

आपकी सराहना हमारे लिए बहुत मायने रखती है. #kanguva @directorsiva @StudioGreen2 @kegvraja @rajsekarpandian #NishadhYusuf #ColoristRajasekar @iGeneDIandVFX

पोस्ट प्रोडक्शन पूरे जोरों पर है”

इस पैन-इंडियन फिल्म ‘कांगुवा’ का पोस्ट प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से प्रोजेक्ट को आकार मिल रहा है, उससे पूरी टीम खुश है. ऐसे में यह खबर वाकई हर किसी को एक्साइट कर देगी.

स्टूडियो ग्रीन के के.ई. ज्ञानवेल राजा पिछले 16 सालों में कई ब्लॉकबस्टर हिट देने के लिए साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में एक बड़ा रहे हैं, जिनमें ‘सिंघम’ सीरीज, ‘परुथी वीरन’, ‘सिरुथाई’, ‘कोम्बन’, ‘नान महान अल्ला’, ‘मद्रास’, ‘टेडी’ और हाल में आई फिल्म ‘पाथु थाला’ शामिल हैं.

