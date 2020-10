Kanika Mann And Bigg Boss 14 Contestant Nishant Malkhani’s Sizzling Photoshoot- टीवी एक्टर निशांत मलकानी ने बिग बॉस ने धमाकेदार एंट्री ली थी. उन्होंने सलमान और दर्शकों को बताया था कि वे कभी किसी औरत की बेइज्जती नहीं करते ना ही वो अपने सामने ऐसा होते हुए देख सकते हैं. साथ ही निशांत ने बताया कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है. जब तक वे अपनी बात क्लीयर नहीं कर लेते उन्हें चैन नहीं आता. Also Read - Mirzapur 2 Date and Time: कालीन भैया का भौकाल, गुड्डू पंडित और गोलू का धमाल, मरते तो सब हैं लेकिन...

शो में निशांत हिना को डेट पर ले जाना चाहते थे. शो में एंट्री के बाद पहले निशांत को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी गेम खेलकर ये साबित कर दिया कि वे भी किसी से कम नहीं है. नतीजन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से उन्हें घर का कैप्टन भी बनाया जा रहा है. इसी बीच निशांत और टीवी की 'गुड्डन' कनिका मान​ का हॉट अवतार खूब देखा जा रहा है.



निशांत उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब एक सीन में रिया ने कैजुअली उनकी पैंट खींचकर उतार दी थी. जिसके बाद लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि रिया ने निशांत को सेक्सुअली हरासमेंट करने की कोशिश की है.