Kannada Actor Dhruva Sarja And His Wife Prerana Shankar tests COVID-19 Positive: पूरा देश अब तक कोरोना का सामना कर रहा है. कई कोशिशों के बाद भी इस महामारी पर अंकुश लगाना मुश्किल साबित हो रहा है. मनोरंजन और सिनेमा जगत पर भी इस बिमारी का खासा साया है. बॉलीवुड स्टार्स के बाद अब साउथ के स्टार्स भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं. खबर है कि कन्नड़ सिनेमा के पॉपुलर स्टार ध्रुव सर्जा (Dhruva Sarja tests Coronavirus Positive) भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. यही नहीं इनके साथ इनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गईं हैं.

इस खबर की पुष्टि खुदध्रुव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं और मेरी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके बाद हमने खुद को हॉस्पीटल में एडमिट करवा लिया है. मुझे भरोसा है कि हम जल्दी ही ठीक होकर वापस आएंगे. लेकिन जो भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं वह कृपया जाकर अपना टेस्ट करवा लें और सुरक्षित रहें."

My wife and I have both been tested positive for COVID-19 with mild symptoms and hence chosen to get ourselves hospitalised. I’m sure we’ll be back all fine! All those who were in close proximity with us please get yourselves tested and remain safe.

ಜೈ ಆಂಜನೇಯ 💪🏼

