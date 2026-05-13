47 की उम्र में थम गई जिंदगी-कन्नड़ अभिनेता Dileep Raj का हार्ट अटैक से निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

कन्नड़ अभिनेता-निर्माता दिलीप राज का 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया.

Published date india.com Published: May 13, 2026 1:12 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. अभिनेता और निर्माता Dileep Raj का 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया. इस अचानक आई खबर ने उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि बुधवार तड़के दिलीप राज की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में बेंगलुरु के कुमारस्वामी लेआउट इलाके स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया.

तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है.

नेकदिल इंसान थे Dileep Raj

दिलीप राज के निधन की खबर सामने आते ही कन्नड़ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार दुख जाहिर कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री ने एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया है. कई कलाकारों ने उन्हें मेहनती, विनम्र और नेकदिल इंसान बताया.

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थिएटर से सीखीं एक्टिंग की बारीकियां

दिलीप राज का जन्म 2 सितंबर 1978 को बेंगलुरु में हुआ था. बचपन से ही उनका झुकाव कला और मनोरंजन की दुनिया की तरफ था. कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर किया और अभिनय की बारीकियां सीखीं.

थिएटर में अपनी पहचान बनाने के बाद दिलीप राज ने टेलीविजन इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाया. उन्होंने छोटे पर्दे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. शुरुआत में उन्होंने कई कन्नड़ सीरियल्स में काम किया और धीरे-धीरे दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए.

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दिलीप का फिल्मी करियर

‘कंबडा माने’, ‘जननी’, ‘अर्ध सत्य’, ‘रंगोली’, ‘मांगल्या’ और ‘कुमकुम भाग्य’ जैसे सीरियल्स ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इसके बाद दिलीप राज ने फिल्मों की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

उन्होंने साल 2005 में रिलीज हुई ‘ब्वॉयफ्रेंड’ से फिल्मी करियर की शुरुआत की. हालांकि, उन्हें असली पहचान साल 2007 में आई ‘मिलन’ से मिली. इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी. फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और वह कन्नड़ इंडस्ट्री के चर्चित कलाकारों में शामिल हो गए. इसके अलावा, उन्होंने ‘यू-टर्न’, ‘7 ओ क्लॉक’ और ‘लव मॉकटेल 3’ जैसी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया.

अभिनय के अलावा दिलीप राज ने निर्माता के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस डीआर क्रिएशंस के जरिए कई टीवी शोज बनाए. ‘हिटलर कल्याणा’ धारावाहिक से उन्हें बतौर निर्माता और अभिनेता दोनों रूपों में बड़ी सफलता मिली. यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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