बेंगलुरु में अभिनेता Mayur Patel ने नशे की हालत में सड़क पर मचाया कोहराम? कई गाड़ियां चकनाचूर

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सैंडलवुड अभिनेता मयूर पटेल के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

अभिनेता मयूर पटेल पर नशे में गाड़ी चलाने के आरोप का मामला बेंगलुरु में दर्ज किया गया है. द यह कार्रवाई ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर हुई एक मल्टी-व्हीकल एक्सीडेंट के बाद की गई, जिसमें चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

गाड़ियों से टकराई गाड़ियां

पुलिस के अनुसार, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता मयूर पटेल की फॉर्च्यूनर सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई. इस टक्कर के बाद चेन रिएक्शन हुआ और पास में मौजूद अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए. हादसे में कुल चार गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है.

ड्रंकन ड्राइविंग

हादसे के बाद सूचना पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने अभिनेता का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसमें उनके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई. इसी आधार पर पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने अभिनेता की फॉर्च्यूनर कार को जब्त कर लिया है.

पुलिस दुर्घटना के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं.फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

कई फिल्मों में काम किया

अभिनेता की बात करें तो वे नेपो फैमिली से संबंध रखते हैं. उनके पिता बीते जमाने के मशहूर मदन पटेल के बेटे हैं. उन्होंने साल 2000 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और फिर धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हालांकि बड़ी सफलता उन्हें देर से मिली थी. इसके बावजूद, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी बनाए रखी और अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आए.

बिग बॉस फेम कन्नड़ अभिनेता

इसके बाद अभिनेता ने ‘गुन्ना’ और ‘स्लम’ जैसी फिल्मों में काम किया था, लेकिन कुछ खास पहचान न बना सके, हालांकि अभिनेता ने बिग बॉस कन्नड़ में आने के बाद दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की थी.

