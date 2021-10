Kannada Actor Puneeth Rajkumar Admitted In Hospital: पॉवर स्टार और साउथ सिनेमा (South Cinema) पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) उर्फ अप्पू को आज ही सुबह अस्पताल में एडमिट कराया गया थे और वो बैंग्लुरु के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है. लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं 46 साल के पुनीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बता दें कि सुबह जब वो भर्ती हुई थे तो उनके सीने में दर्दी की शिकायत थी और वो बेहद गंभीर स्थिती में अस्पातल आए थे.Also Read - Imlie Spoiler Alert: डांडिया पार्टी में इमली पर होगा जानलेवा हमला, फिर से रोमांटिक होगा आदित्य

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) के जाने की खबर सुनकर बॉलीवुड के स्टार सोनू सूद ने भी उन्हें याद किया है वहीं मशहूर डॉयरेक्टर और निर्मातका, निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है.इसक साथ ही बोनी कपूर ने भी उन्हें ट्वीटर के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फैंस लगातरा अपने स्टार को याद कर रहे हैं. Also Read - Vicky Kaushal Katrina Kaif Wedding: सवाई माधोपुर के इस शाही महल में होगी शादी? वेन्यू, डेट, आउटफिट सब हुआ वायरल फिर भी चुप..

Apart from the shocking tragedy that @PuneethRajkumar ‘s sudden death is, it is also a scary and terrifying eye opening truth that any of us can die anytime 😳😳😳 So it is best to live life on a fast forward mode , while we are still alive🙏🙏🙏

